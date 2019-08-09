2019/08/09 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، نتائج عمليات إرادة النصر الثالثة التي أنطلقت في الخامس من آب الجاري.وذكر بيان للعمليات , “بعد أن انطلقت على بركة الله بالساعة ٠٦٠٠ من صباح اليوم الخامس من شهر أب الجاري ولغاية السابع منه ٢٠١٩، المرحلة الثالثة من عملية إرادة النصر، بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعلان نتائج عملية إدارة النصر الثالثة النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلان نتائج عملية إدارة النصر الثالثة) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعلان نتائج عملية إدارة النصر الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).