إيران تلغي ختم التأشيرة من المسافرين الاجانب

2019/08/09 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ النبأ للأخبارأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية سلمان ساماني، اليوم الجمعة، بعدم ختم جوازات سفر الأجانب عند دخولهم وخروجهم من إيران في جميع المنافذ الحدودية.

وقال ساماني، إنه تم تنفيذ المرسوم الرئاسي بهذا الشأن في جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية للبلاد.

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الإيراني حسن روحاني، مرسوماً يقضي بإلغاء ختم الدخول والخروج من إيران على جوازات السفر للرعايا الأجانب، موعزاً إلى وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي "باتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق قوى الأمن الداخلي، بعدم ختم جوازات الرعايا الأجانب لدى دخول ومغادرة المنافذ الحدودية الإيرانية".انتهى/س

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