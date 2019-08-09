 هواوي تلعب ورقة “هارموني” ضد العقوبات الأميركية

2019/08/09 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت شركة “هواوي” الصينية، عن نظام تشغيل خاص بها للهواتف الذكية، قائلة إنه قد يحل محل نظام أندرويد إذا منعت العقوبات الأميركية عملاق التكنولوجيا الصيني من الوصول إلى نظام غوغل.وأوردت شركة هواوي “تكنولوجيز ليمتد”، ثاني أكبر علامة تجارية عالمية للهواتف الذكية، أن أول هاتف يستخدم نظام تشغيل “هارموني أو إس” سيصدر يوم السبت […]

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