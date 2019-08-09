تعليق مثير من عمار الحكيم حول تصريحات المرجعية الدينية!

2019/08/09 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، الحكومة بالاجابة على تساؤلات المرجعية الدينية العليا في خطبة الجمعة اليوم عن وضع البلاد والشعب العرا...

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