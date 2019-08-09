نائب يطالب بعقد مؤتمر للوزارات الخدمية لاحياء المشاريع المتوقفة والمتلكئة في المحافظة

2019/08/09 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن ديالى مضر معن الكروي بعقد مؤتمر للوزارات الخدمية لاحياء المشاريع المتوقفة والمتلكئة في المحافظة .وقال الكروي في تصريح صحفي اليوم ان ثلاثة مشاريع حيوية في بعقوبة .مركز محافظة ديالى .تخص قطاعي الصحة والاسكان متوقفة منذ اكثر من / 5 / سنوات لاسباب متعددة وتقدر كلفة هذه المشاريع باكثر من […]

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