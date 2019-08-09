مصدر: إغلاق منفذ حدودي مع إيران بعد موافقة عبد المهدي

2019/08/09 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأفاد مصدر مطلع، الجمعة، بموافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على غلق منفذ سومار مندلي الحدودي ‏مع ايران.‏

وقال المصدر لـ”كلكامش برس”، إن “كتابًا رسميًا وصل إلى إدارة منفذ سومار ‏مندلي الحدودي مع إيران من جهة محافظة ديالى معنون سري وشخصي ويحمل تاريخ 7/8/2019 ويتضمن ‏توجيه فوري من هيئة المنافذ الحدودية بغلق المنفذ بعد استحصال موافقة رئيس الوزراء”.‏

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن “الكتاب يتضمن أيضا تحويل موظفي المنفذ إلى منفذ المنذرية في قضاء خانقين وسحب جميع ‏الإرساليات من الجانب الايراني”.‏ويعد منفذ سومار مندلي اقصى شرق محافظة ديالى، من أبرز المنافذ التجارية بين العراق وإيران.‏

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