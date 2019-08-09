بينهم فتاة محتالة.. اعتقال متهمين بجرائم مختلفة في بغداد 

2019/08/09 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، اعتقال متهمين بتهم مختلفة بينهم فتاة محتالة في العاصمة.

وذكر بيان للقيادة تلقته “كلكامش برس”، أن “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وبالاشتراك مع قوة من جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من القاء القبض على متهم وفق المادة 4 إرهاب في منطقة العامرية”.

وأضاف أن “قوة أخرى وبالاشتراك مع مفرزة من مكافحة اجرام بغداد تمكنت من اعتقال (3) متهمين وفق المادة (28/مخدرات) في مناطق (الحصوة، الحميدية، الاعظمية) ضبط بحوزة أحدهم أكثر من (100) حبة مخدرة مختلفة الأنواع، فيما تم إعتقال متهم وفق المادة (446/ سرقة) في منطقة “حي الأمانة” بالإضافة إلى اعتقال فتاة متهمة وفق المادة(456/ احتيال) في منطقة الزعفرانية “.

وأوضحت القيادة، أنه “تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم وفق القانون”.

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