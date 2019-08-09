العمليات المشتركة تعلن نتائج المرحلة الثالثة من عملية “إرادة النصر”

2019/08/09 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، نتائج المرحلة الثالثة من عملية “إرادة

النصر” لملاحقة فلول تنظيم داعش، في 3 محافظات، بينها ديالى.

وقال

نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله، في بيان، تلقى

“النور نيوز” نسخة منه، إن “نتائج الصفحة الثالثة من عملية إرادة

النصر، كانت تدمير 12 نفقا، و24 وكراً و5 جليكانات TNT سعة 20 لتر، وعثرت على 42 عبوة ناسفة، و3

قنابر هاون 82 ملم، وقذيفة 155 ملم، كما عثرت أيضاً على 3 قنابر هاون 82 ملم

ودراجتين هوائيتين، فضلا عن القاء القبض على 18 مطلوبا وقتل 4 إرهابيين، وتفتيش 25

قرية، وقد بلغت المساحة التي تم تفتيشها 1712 كيلو متر مربع”.

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