2019/08/09 | 18:32

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الاستخبارات العسكرية تحبط عملية تهريب في الحدود العراقية السورية

الجمعة

09

أب

2019 :

05:54 pm

15

تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع

استخبارات لواء المشاة ٧٢ من إحباط عملية تهريب عبر

عجلة محملة بكمية كبيرة من المواد الاحتياطية والتي تقدر قيمتها

بملايين الدنانير والخاصة بعجلات الهمر إلى سوريا عن طريق قرية

الفاو التابعة لناحية الشمال بقضاء سنجار في الموصل وتمكنت

المفارز من الاستيلاء على العجلة والمواد بعد نصب كمين محكم

لها وتضبط بداخلها المواد المهربة التالية :- ١٦٠ قطعة أذان يطغ محرك همر.- ٣٧ سكند لايت همر.- ٣٠٠ علبة زيت محرك..- ٥ ظفيرة كهرباء همر- ٢ كَير عجلة همر.وقد تم التعامل مع المواد وفق الضوابط المعمول بها.

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