2019/08/09 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية نجدة محافظة بغداد، اليوم الجمعة، عن نشر دوريات في أربع مناطق بالعاصمة لفرض هيبة الدولة.وذكرت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخه منه، انه “حسب توجيهات واوامر وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اللواء عماد الدليمي، أمر مدير نجدة بغداد العميد محمد الربيعي بنشر دوريات اضافية تكون ثابتة وجوالة وتعمل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دوريات نجدة في أربع مناطق ببغداد “لفرض هيبة الدولة”! وكالة خطوة برس.

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