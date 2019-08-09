دراسة تحذر من خطورة دخان السجائر على انتشار السرطان

2019/08/09 | 19:14

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متابعة :سومر نيوز

حذرت دراسة أمريكية حديثة، من أن دخان السجائر يجعل سرطان الرأس والرقبة أكثر عدوانية، ويسهم في انتشار...

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