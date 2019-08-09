2019/08/09 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC دعا المتحدث باسم ائتلاف سائرون حمدالله الركابي، الجمعة، رئاسة البرلمان الى ادراج تقرير لجنة مراقبة البرنامج الحكومي على جدول اعمال الجلسة الاولى للسنة التشريعية الثانية لمناقشتها من قبل اللجان النيابية.وقال حمد الله في بيان تلقى “المركز الخبري الوطني NNC” نسخة منه ” انسجاما مع الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي ولغرض […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص سائرون تطالب بادراج تقرير لجنة مراقبة البرنامج الحكومي في أول جلسة نيابية بعد العطلة المركز الخبري الوطني.

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