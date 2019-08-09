بالفيديو.. اقتحام قرية في بابل ومطالبة الاهالي باخلائها لهذا السبب

2019/08/09 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل: يس عراق حصل “يس عراق” على فيديو، يظهر استغاثة اهالي قرية في محافظة بابل، بعد ان طالبتهم الحكومة المحلية في المحافظة باخلاء القرية على الرغم من مضي سبعين عاما على اقامتهم فيها وامتلاكهم سندات رسمية تثبت عائدية الاراضي لهم.

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