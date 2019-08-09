أسعار النفط ترتفع رغم انخفاض الطلب إلى أدنى مستوى

2019/08/09 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، على الرغم من تراجع الطلب على الخام إلى أدنى مستوى منذ عشر سنوات، وذلك بدعم من توقعات بزيادة تخفيضات إنتاج أوبك، على النقيض من تقرير لوكالة الطاقة الدولية يفيد بتراجع نمو الطلب إلى أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية لعام 2008.

وذكرت وكالة "رويترز" انه بحلول الساعة 1355 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.48 دولار لتصل إلى 58.86 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.80 دولار إلى 54.34 دولار للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط في الستة شهور الأولى من 2019 ارتفع بأبطأ وتيرة منذ عام 2008، متضررا من دلائل متزايدة على تباطؤ عالمي واحتدام الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وهبطت أسعار النفط ما يزيد عن 20% من مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في نيسان.

وفي تموز المنصرم، اتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، وهو تحالف يعرف باسم (أوبك+)، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس آذار 2020 في مسعى لدعم أسعار الخام.

وقالت وزارة الطاقة الروسية إن تقديرات وكالة الطاقة الدولية تتطابق إلى حد كبير مع توقعاتها، مضيفة أن موسكو أخذت بعين الاعتبار إمكانية حدوث تباطؤ للطلب على النفط عندما مددت اتفاق تخفيض الإنتاج مع أوبك.

في غضون ذلك، قال مسؤول نفطي سعودي إن المملكة، أكبر منتج للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تخطط للإبقاء على صادراتها من النفط الخام عند أقل من سبعة ملايين برميل يوميا في آب وسبتمبر أيلول لإعادة التوازن إلى السوق والمساهمة في تقليص مخزونات النفط العالمية.

كما قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل دعم إجراءات لتحقيق التوازن في سوق النفط.

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