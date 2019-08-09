روسيا تتوقع تشكيل اللجنة الدستورية السورية وعقد اجتماعها الاول الشهر المقبل

2019/08/09 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكدت روسيا للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، رغبتها بالتوصل قريباً إلى اتفاق لتشكيل اللجنة الدستورية السورية الجديدة لتعقد اجتماعها الأول في جنيف الشهر المقبل.

وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة جينادي جاتيلوف، إن بلاده تأمل في التوصل قريبا لاتفاق برعاية الأمم المتحدة لتشكيل اللجنة الدستورية السورية، متوقعا من مبعوث اللأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون إعلان الاتفاق على تشكيل اللجنة قريبا بعد إتمام المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف "ربما تعقد اللجة اجتماعها في وقت مبكر عن هذا، نأمل في الشهر المقبل"، مشيرا الى انه "تقدم مهم ويفسح المجال قبل كل شيء لبدء عمل اللجنة الدستورية وبشكل عام لسبيل التوصل لحل سياسي للأزمة السورية".

وتشكيل اللجنة الدستورية مهم للإصلاحات السياسية وإجراء انتخابات جديدة تهدف لتوحيد سوريا وإنهاء الحرب الأهلية المستعرة منذ ثمانية أعوام والتي أودت بحياة مئات الآلاف وشردت نحو نصف سكان سوريا الذي كان عددهم قبل الحرب 22 مليون نسمة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسون الشهر الماضي في دمشق بعد إجراء محادثات إن الأمم المتحدة تقترب من إبرام اتفاق مع سوريا بشأن تشكيل اللجنة الدستورية وهي خطوة طال انتظارها في عملية السلام المتعثرة.

وقالت جنيفر فنتون المتحدثة باسم بيدرسون "يتطلع المبعوث الخاص لاستكمال تشكيل وقواعد إجراءات اللجنة الدستورية.



نقدر دعم روسيا الفعال لجهود الأمم المتحدة نحو تحقيق حل سياسي شامل يملكه ويقوده السوريون ويتفق مع قرار رقم 2254 لمجلس الأمن".

وفي أنقرة، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الخميس إن عملية تأسيس اللجنة الدستورية بلغت مرحلتها الأخيرة.

وأضاف خلال اجتماعه مع سفراء في أنقرة "نعترض على اسم واحد في الوقت الراهن.



على روسيا أن تفعل ما يلزم لتغيير هذا الشخص".

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