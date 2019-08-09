انتشار أمني جديد في مناطق ساخنة من بغداد

2019/08/09 | 19:16

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية النجدة في بغداد، اليوم الجمعة، نشر دوريات إضافية جديدة، في مناطق ساخنة ضمن الع...





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