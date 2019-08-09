ايران تحذر من أي دور إسرائيلي في التحالف البحري بالخليج

2019/08/09 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… نقل بيان نشرته الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة عن المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي، قوله إن أي دور إسرائيلي في أي تحالف بحري بالخليج تهديد واضح لأمن إيران القومي ومن حقها التصدي له.وأكدت الوزارة أن مشاركة إسرائيل في أي تحالف بحري في الخليج هو تهديد لإيران التي تحتفظ بحق الرد ضمن سياساتها الدفاعية، مشددة […]

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