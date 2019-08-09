مقترح لتضمين الانتفاضة الشعبانية في المناهج الدراسية

2019/08/09 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ النبأ للأخبارأكدت لجنة الضحايا والشهداء والسجناء السياسيين، اليوم الجمعة، ان المرحلة المقبلة ستشهد تضمين ملحمة الانتفاضة الشعبانية في المناهج الدراسية.

وقال رئيس اللجنة عبد الاله النائلي في حديث تلفزيوني، ان"ابناء الشعب العراقي ضحوا بارواحهم وممتلكاتهم من اجل الانتفاض على الطغمة البعثية الفاسدة انذاك عام 1991، وازلام الناظم السابق ارتكبوا ابشع الجرائم بالمنتفضين وعوائلهم من خلال قتلهم ورميهم في الشوارع وتهديم دورهم ومنعهم من التوظيف في دوائر الدولة وملاحقتهم باستمرار من قبل الاجهزة القمعية".

واضاف، ان"اللجنة اوصت وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية على ضرورة تضمين المناهج الدراسية بطولات ابناء الشعب العراقي في تصديهم للزمرة الحاكمة انذاك وتثقيفهم على استذكار مثل هذه الاحداث التي حصلت في العراق ابان النظام السابق".انتهى/س

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