غواصة روسية تغزو المياه البريطانية.. وتساؤلات بشأن مهمتها

2019/08/09 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

ليس شرطا أن تكون الأجهزة العسكرية جديدة حتى تكون فعالة للغاية، فها هي واحدة من الغواصات الروسية فائقة الصمت تقلق البحرية

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