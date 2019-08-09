2019/08/09 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال احد الهاربين من مركز شرطة القناة جنوب شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال احد الهاربين من مركز شرطة القناة جنوب شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).