2019/08/09 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب: مواقف السعودية مع الحجاج العراقيين جهود كبيرة جدا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/09 | 19:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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