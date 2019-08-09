القبض على سجين هارب من مركز شرطة القناة في الزعفرانية

2019/08/09 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الداخلية، إلقاء القبض على أحد السجناء الهاربين من مركز شرطة القناة في منطقة الزعفرانية ببغداد وبقاء 4 سجناء فارين فقط من أصل 15 تم اعتقال غالبيتهم.

وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "فرق البحث والتحري عن الهاربين من مركز شرطة القناة، تتمكن من إلقاء القبض على المتهم {علي صلاح حسن} في منطقة الزعفرانية ببغداد".وأضاف انه "اتخذت بحق المتهم الاجراءات القانونية أصولياً".وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس اعتقال العقل المدبر ولعب الدور الرئيس في هروب السجناء من مركز شرطة القناة الذين فروا السبت الماضي بعد اشتباكات مسلحة معه والقبض على شخص آخر كان يأويه في منزله شرق العاصمة.وأشارت الداخلية الى صدور أحكام قضائية من محكمة قوى الأمن الداخلي بحق خمسة ضباط و3 منتسبين أدينوا بالإهمال والتقصير في أداء الواجب بالحادثة مبينة ان "الاحكام تراوحت بين 7 سنوات الى سنة ونصف وفق قانون محكمة الامن الداخلي بالاضافة الى عقوبات بالطرد من الخدمة".انتهى

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