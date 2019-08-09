إليكم توقعات الطقس بيوم عرفة وأيام عيد الأضحى في العراق

2019/08/09 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق ، طقس الأيام الأربعة المقبلة وهي أولى أيام عيد الأضحى المبارك.وذكر بيان للهيئة , أن “طقس يوم غد السبت سيكون مشمساً في الوسط والشمال وحاراً في الجنوب” مبينا ان “درجة الحرارة العظمى في مدينة بغداد بمعدل 43 مْ وفي محافظة البصرة وهي الأعلى 47 مْ”.وأضاف، …

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