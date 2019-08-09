جبهة برلمانية كبيرة تتجه بايقاف امر عبد المهدي بتعيين المفتشيين العموميين.. تحالف القوى يرد

2019/08/09 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اصدر تحالف القوى العراقية، اليوم الجمعة، بيانا رسميا للتعليق على امر عادل عبد المهدي بتعيين المفتشين العموميين في مؤسسات الدولة.وقال التحالف في بيان حصل عليه “يس عراق”، “صدر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أوامر ديوانية بتعيين واستحداث مكاتب مفتشين عموميين، في خطوة منه تجاوزت سلطات مجلس النواب ودوره الرقابي، فضلا […]

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