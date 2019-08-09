الاستخبارات العسكرية تحبط عملية تهريب كمية كبيرة من المواد الاحتياطية الخاصة بعجلات الهمر إلى سوريا عبر نينوى

2019/08/09 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت الاستخبارات العسكرية عملية تهريب كمية كبيرة من المواد الاحتياطية الخاصة بعجلات الهمر إلى سوريا عبر نينوى.وذكر بيان للاستخبارات ان مفارز مديرية الاستخبارات تمكنت من إحباط عملية تهريب عبر عجلة محملة بكمية كبيرة من المواد الاحتياطية والتي تقدر قيمتها بملايين الدنانير والخاصة بعجلات الهمر إلى سوريا عن طريق قرية الفاو التابعة لناحية الشمال بقضاء […]

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