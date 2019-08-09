حركة البشائر الشبابية تبدي تأييدها لحديث المرجعية في خطبة اليوم الجمعة

2019/08/09 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدت حركة البشائر الشبابية تأييدها لحديث المرجعية في خطبة اليوم الجمعة.وقالت الحركة في بيان:” في الوقت الذي نتطلّع فيهِ أن يبدأ الإصلاح الحقيقي من مؤسسات الدولة ، ومن خلال استحداث أنظمتها وتغيير بعض شخوصها ، إلا أن هذا التطلع لم يتحقق منه شيء ، فقد باتَ واضحاً وجلياً حجم ما يعانيه بلدُنا الحبيب من […]

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