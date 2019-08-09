جريمة تزوير كبيرة.. هكذا يدخل البيض المستورد الى العراق

2019/08/09 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى:يس عراق اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، ضبط مخزن في محافظة ديالى يقوم بتغيير ماركات بيض المائدة الممنوع من الإستيراد إلى منتج محلي.وقال إعلام الجهاز في بيان، إن “جهاز الأمن الوطني/ ديالى ضبط مخزنا جنوب قضاء الخالص (في محافظة ديالى) يقوم بتغير ماركات البيض المستورد الممنوع استيراده الى منتج محلي، وضبط اكثر من […]

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