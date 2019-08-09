الداخلية: القبض على هارب آخر من مركز شرطة القناة في منطقة الزعفرانية ببغداد

2019/08/09 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية ،اليوم الجمعة، القبض على متهم هارب من مركز شرطة القناة في منطقة الزعفرانية ببغداد .

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