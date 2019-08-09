على خلفية مخاوف من انقلاب .. حجب يوتيوب والعديد من خدمات غوغل في الجزائر

2019/08/09 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر الموقع في تقرير، أن "التضييق على هذه المواقع جاء بعد نشر فيديو خاطب فيه وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار، أفراداً من الجيش الجزائري، دعاهم فيه إلى أن يدركوا مطالب الشعب، وهو ما فُسر على أنه طلب للإطاحة بقائد الجيش، أحمد قايد صالح".وأضاف أن "التضييق على هذه الخدمات رفع بحلول منتصف الليل بتوقيت الجزائر المحلي".ويعد "NetBlocks" موقعاً تابعاً لمنظمة غير حكومية تحمل نفس الاسم، تتمثل مهامها في "مراقبة الأمن السيبراني وإدارة الإنترنت".

انتهى.ص.هـ.ح.

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