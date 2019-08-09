ضبط مخزن لتزييف ماركات بيض المائدة في ديالى

2019/08/09 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمكن جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، من ضبط مخزن تجري بداخله عملية تغيير "ماركات" بيض المائدة.

وذكر الجهاز في بيان مقتضب تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "بالتعاون بين جهاز الامن الوطني والرقابة الصحية، تم ضبط المخزن جنوب قضاء الخالص، حيث يجري تغيير ماركات البيض المستورد الممنوع استيراده بماركات أخرى كمنتج محلي".

وبين انه "تم ضبط اكثر من 7680 كغم معدة للتسويق".

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