2019/08/09 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أصيب ثمانية أشخاص في روسيا، مساء اليوم الجمعة، بانفجارين جديدين وقعا بمستودع للذخيرة في إقليم كراسنويارسك في سيبيريا.

وذكرت وسائل اعلام روسية، ان الانفجارين وقعا في أطراف قرية كامينكا بضواحي مدينة أتشينسك، حيث يقع أحد مستودعات الذخيرة الخاصة بالجيش الروسي.

وقال كبير أطباء مستشفى أتشينسك إن المصابين هم عسكريان وشرطيان، وحالتهم متوسطة، وأربعة مدنيين إصاباتهم طفيفة.

وفي تصريح لوكالة "تاس" الروسية، قال مصدر أمني إن الانفجارين سببتهما إصابة ساحتين لتخزين الذخيرة بصواعق برق.

فيما قالت سلطات الإقليم في بيان إن الحادث وقع أثناء إجراء أعمال خاصة بنزع المتفجرات، في إطار تجاوز آثار الانفجارات السابقة التي وقعت في المستودع نفسه، في 5 الشهر الجاري.

وبحسب المعلومات الأخيرة، فقد أسفرت سلسلة الانفجارات الأولى عن مقتل شخص وإصابة 13 آخرين وإجلاء أكثر من 16 ألف شخص من المنطقة المحيطة بمكان الحادث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة 8 أشخاص بانفجارين جديدين داخل مستودع للذخيرة في روسيا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة 8 أشخاص بانفجارين جديدين داخل مستودع للذخيرة في روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).