الاستخبارات العسكرية تحبط عملية تهريب كمية كبيرة من المواد الاحتياطية إلى سوريا

2019/08/09 | 19:47

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعو، احباط عملية تهريب كمية كبيرة من المواد الاحتياطية الخاصة بعجلات الهمر إلى سوريا عبر نينوى.

وذكرت المديرية في بيان ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ تمكنت وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٧٢ من إحباط عملية تهريب عبر عجلة محملة بكمية كبيرة من المواد الاحتياطية والتي تقدر قيمتها بملايين الدنانير والخاصة بعجلات الهمر إلى سوريا عن طريق قرية الفاو التابعة لناحية الشمال بقضاء سنجار في الموصل".

وتابعت "فيما تمكنت المفارز من الاستيلاء على العجلة والمواد بعد نصب كمين محكم لها وتضبط بداخلها المواد المهربة التالية: - ١٦٠ قطعة أذان يطغ محرك همر، 0- ٣٧ سكند لايت همر.، ٣٠٠ علبة زيت محرك.٥ ظفيرة كهرباء همر، كَير عجلة همر"، فيما اشارت الى انه "تم التعامل مع المواد وفق الضوابط المعمول بها".

بغداد اليوم _ ديالى

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وقال إعلام الجهاز في بيان، إن "جهاز الأمن الوطني/ ديالى ضبط مخزنا جنوب قضاء الخالص (في مح

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بغداد اليوم _ البصرة

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وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "اجتماعا امنيا عقد في البصرة شارك في

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