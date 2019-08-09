 الموسوي يكشف عن صفقة سياسية لتغيير مدراء الدوائر في كربلاء

2019/08/09 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو مجلس محافظة كربلاء محمد الموسوي اليوم الجمعة، عن وجود صفقات سياسية ومصالح انتخابية وراء قرار المجلس الاخير القاضي بتغيير مدراء جميع الدوائر في المحافظة.وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/”ان الية تغيير المدراء تتم عادة وفق عملية الاستجواب التي على ضوئها تتم الاقالة او التغيير، وان تستند الى مسوغات واسباب يعتد بها ومشاكل […]

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