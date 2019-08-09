2019/08/09 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC اكد مصدر حكومي في محافظة ديالى، الجمعة، صدور قرار رسمي باغلاق معبر مندلي الحدودي مع ايران لاسباب مجهولة.وقال المصدر،ان” قرار رسمي صادر من رئاسة الوزراء يقضي باغلاق معبر سومار- مندلي الحدودي مع ايران ضمن حدود محافظة ديالى لاسباب مجهولة”.واضاف المصدر،ان” القرار يقضي بنقل موظفي المعبر ودوائره الى معبر المنذرية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص أنباء عن اغلاق معبر مندلي الحدودي مع ايران المركز الخبري الوطني.

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