2019/08/09 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت

وزارة الداخلية، الجمعة، ارسال فريق من مديرية الجوازات بأمر من الوزير ياسين

الياسري لمستشفى الكاظمية من اجل اصدار جواز سفر عاجل لطفل تعرض لكسر في الجمجمة.

وقالت

الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “استجابة لعائلة

الطفل (يوسف احمد محم ) وبتوجيه مباشر من وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري تم

وعلى الفور ارسال فريق عمل من مديرية الجوازات وباشراف اللواء الحقوقي نشأت

ابراهيم الخفاجي مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة الى مستشفى الكاظمية

لتصويره ومنحه جواز السفر بشكل عاجل”.

واضافت

الوزارة، أن “الطفل مصاب بكسر بالجمجمة الامر الذي دعا ذويه لمناشدة الوزير

بذلك”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية ترسل فريقا لمستشفى الكاظمية لاصدار جواز سفر لطفل مريض) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية ترسل فريقا لمستشفى الكاظمية لاصدار جواز سفر لطفل مريض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).