2019/08/09 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس طالب تحالف سائرون اليوم الجمعة بادراج تقرير لجنة مراقبة البرنامج الحكومي في أول الجلسة المقبلة لمجلس النواب لغرض مناقشته.وقال حمد الله الركابي المتحدث الرسمي لتحالف سائرون في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه انه “انسجاما مع الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي ولغرض تقييم الاداء الحكومي للفترة المحددة المرسلة من الحكومة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سائرون يطالب بمناقشة تقرير لجنة تقييم البرنامج الحكومي في مجلس النواب وكالة خطوة برس.

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