2019/08/09 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس نقل بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الإيرانية عن عباس موسوي المتحدث باسم الوزارة قوله اليوم الجمعة إن أي دور إسرائيلي في أي تحالف بحري بالخليج ”تهديد واضح“ لأمن إيران القومي من حقها التصدي له.ونسبت وسائل إعلام إسرائيلية إلى وزير الخارجية إسرائيل كاتس قوله خلال اجتماع مغلق يوم الثلاثاء إن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تحذر من أي دور إسرائيلي في التحالف البحري بالخليج وكالة خطوة برس.

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