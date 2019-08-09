الامن الوطني يضبط مخزن يقوم بتغيير ماركات البيض الممنوع من الاستيراد

2019/08/09 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ديالى

اعلن جهاز الأمن الوطني، ضبط مخزن في محافظة ديالى يقوم بتغيير ماركات بيض المائدة الممنوع من الإستيراد إلى منتج محلي.

وقال إعلام الجهاز

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