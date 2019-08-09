القبض على احد هاربي سجن القناة في الزعفرانية

2019/08/09 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، إلقاء القبض على أحد السجناء الهاربين من مركز شرطة القناة في منطقة الزعفرانية ببغداد وبقاء 4 سجناء فارين فقط

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