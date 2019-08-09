بالصور.. إحباط تهريب مواد احتياطية لعجلات الهمر إلى سوريا عبر نينوى

2019/08/09 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أحبطت قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية عملية تهريب كمية كبيرة من المواد الاحتياطية الخاصة بعجلات الهمر إلى سوريا عبر محافظة نينوى.

وذكر بيان للمديرية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٧٢ من إحباط عملية تهريب عبر عجلة محملة بكمية كبيرة من المواد الاحتياطية والتي تقدر قيمتها بملايين الدنانير والخاصة بعجلات الهمر إلى سوريا عن طريق قرية الفاو التابعة لناحية الشمال بقضاء سنجار في الموصل".وأضاف "تمكنت المفارز من الاستيلاء على العجلة والمواد بعد نصب كمين محكم لها وتضبط بداخلها المواد المهربة التالية {١٦٠ قطعة أذان يطغ محرك همر، ٣٧ سكند لايت همر، ٣٠٠ علبة زيت محرك، ٥ ظفائر كهرباء همر، ٢ كَير عجلة همر".ولفت البيان الى انه "تم التعامل مع المواد وفق الضوابط المعمول بها".انتهى

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