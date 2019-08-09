العتبة العباسبة تسيير قافلة تحمل 250 طن من المساعدات الى اهالي سامراء

2019/08/09 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..سيرت العتبة العباسية المقدسة اليوم الجمعة قافلة مساعدات إلى النازحين والمهجرين وعوائل الشهداء والمتعففين في مدينة سامراء المقدسة بمحافظة صلاح الدين.وقال معاون الامين العام للعتبة ميثم الزيدي في تصريح لـ/المعلومة/ “انه بعد نداء الاستغاثة الذي وجهه اهالي سامراء سيرت العتبة العباسية قافلة مساعدات إنسانية وعينية ومالية وغذائية ومنزلية، بلغت اكثر 250 طن شاركت […]

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