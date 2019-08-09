شرطة البصرة تضع خطة أمنية لحماية المواطنين خلال عيد الاضحى

2019/08/09 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظةالبصرة ،الجمعة، عن وضع خطة أمنية موسعة وشاملة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة والجوامع والحسينيات و الحدائق و المتنزهات و الأماكن الترفيهية التي يرتادهاالاهالي في عموم المحافظة خلال عيد

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