المثنى تعلن خطة لزيادة عمل الشركات الاستثمارية الكويتية في المحافظة

2019/08/09 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة استثمار المثنى ،الجمعة، اهمية مساهمة المستثمرين ورجال الاعمال الكويتيين في الحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة.

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