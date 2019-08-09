الاعلام الأميركي يتحدث عن وفاة جيمي الذي رحلته السلطات الأميركية للعراق

2019/08/09 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثار موضوع وفاة شخص، بسبب ترحيله من الولايات المتحدة الى العراق، اهتمام وسائل الاعلام الأميركية.

وذكرت وسائل الاعلام ان جيمي الداوود، البالغ من العمر واحدا وأربعين عاما، والمولود لأبوين مسيحيين كلدانيين عراقيين، تم تهجيره الى العراق وفق أوامر دائرة الهجرة، الصادرة عن الرئيس الأميركي، ضمن عملية مسح ادارة ترمب للمهاجرين غير الشرعيين، ليموت في أرض لم يطأها مرة في حياته، بعد معاناته من نقص الأنسولين، وعدم تلقيه العلاج.

وكان الداوود قد نشر قبل وفاته، نداء استغاثة، على الفيس بوك، أكد فيه انه توسل بالسلطات الاميركية، وأخبرهم انه لم ير العراق، ولا يعرف أحدا فيه، ولا يفهم اللغة العربية، وتحدث فيه أيضا عن مرضه، فيما برزت للواجهة مشكلة أخرى، تتعلق بإجراءات دفنه، لأن السلطات العراقية، لن تسمح بإكمال تلك الاجراءات، من دون تسلم الوثائق اللازمة، من أفراد أسرته في الولايات المتحدة.

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