الداخلية: إلقاء القبض على ثلاثة ارهابيين من داعش في أيسر الموصل

2019/08/09 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على ثلاثة ارهابيين من داعش في أيسر الموصل.

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