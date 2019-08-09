انقطاع كهرباء واسع النطاق يضرب لندن

2019/08/09 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تعرضت أجزاء من العاصمة البريطانية لندن، وجنوب شرق إنجلترا، لانقطاع واسع النطاق في التيار الكهربائي.وبحسب الحساب الرسمي لهيئة مواصلات لندن على موقع “تويتر”، فإن بعض إشارات المرور لا تعمل، منبهة المارة وقائدي السيارات من توخي الحذر أثناء القيادة والسير في الشوارع.​وذكر الحساب الرسمي لشبكات الطافة في المملكة المتحدة على “تويتر”، والتي تمتلك […]

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