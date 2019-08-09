بالصور .. إحباط تهريب كمية كبيرة من المواد الاحتياطية خاصة بعجلات الهمر إلى سوريا

2019/08/09 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر الموقع الرسمي لمديرية الاستخبارات العسكرية، على موقعها في الفيس بوك، أن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٧٢ تمكنت من إحباط عملية تهريب عبر عجلة محملة بكمية كبيرة من المواد الاحتياطية والتي تقدر قيمتها بملايين الدنانير والخاصة بعجلات الهمر إلى سوريا عن طريق قرية الفاو التابعة لناحية الشمال بقضاء سنجار في الموصل".وأضاف أن "المفارز تمكنت من الاستيلاء على العجلة والمواد بعد نصب كمين محكم لها وتضبط بداخلها المواد المهربة التالية :- ١٦٠ قطعة أذان يطغ محرك همر.- ٣٧ سكند لايت همر.- ٣٠٠ علبة زيت محرك..- ٥ ظفيرة كهرباء همر- ٢ كَير عجلة همر.وقد تم التعامل مع المواد وفق الضوابط المعمول بها".انتهى.ص.هـ.ح.

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