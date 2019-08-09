الداخلية تعلن اعتقال أحد الهاربين من مركز شرطة القناة جنوب شرقي بغداد

2019/08/09 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الوزارة في بيان تلقى، موقع الغدير، نسخة منه، إن "فرق البحث والتحري عن الهاربين من مركز شرطة القناة، تمكنت اليوم من القاء القبض على متهم في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد".وأضافت الوزارة، أن "الأجهزة الأمنية اتخذت بحقه الإجراءات القانونية أصوليا".انتهى.ص.هـ.ح.

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