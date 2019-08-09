محافظ واسط يعلن القبض على أخطر هكر في المحافظة ابتز الأهالي لسنوات

2019/08/09 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن محافظ واسط محمد المياحي، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على أخطر "هكر" في المحافظة قام بابتزاز المواطنين لسنوات وتسبب بالكثير من المشاكل الاجتماعية، فضلا عن تورطه بجرائم الكترونية.

وقال المياحي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب في واسط والأقسام المرتبطة بخلية الصقور وقسم التقنيات والمعلوماتية في واسط والفريق التكتيكي، تمكنت من القبض على اكبر شبكة اختراق وابتزاز إلكتروني استهدفت ابناء المحافظة وعوائلها".

وبين انه "وتم القبض على الهكر المشهور بالاسم الوهمي (جعفر الحمداني) بالجهد الاستخباري والتعقب التقني الحديث، وقد اعترف بارتكابه جرائم إلكترونية بدعم وتمويل من جهات اعترف بها، ودونت أقواله قضائياً".

واضاف "الهكر اعترف بأنه قام بإنشاء عدد كبير من الصفحات الوهمية التي تبث السموم والأخبار الكاذبة وتشوه سمعة الكثير من الشخصيات المهمة من ابناء المحافظة".

وتابع "كذلك قام بتهكير عدد كبير من الحسابات الشخصية للمواطنين وعدد من الصفحات لشخصيات سياسية او إعلامية او اجتماعية او والصفحات والمواقع الإلكترونية الحكومية".

وذكر المياحي انه "اعترف ايضا بنشر اشاعات وهتك حرمة الكثير من الشخصيات او العوائل الواسطية المحترمة وزرع المشاكل فيما بينها"، مضيفا "كما تسبب بخلق أزمات سياسية بين الكتل والأحزاب من خلال إنشاء صفحات تستهدف كيان وتمجد كيان اخر وترفع صور وشعار لكيان معين لاثارة المشاكل والاستهداف السياسي".

ودعا "المتضررون من الجرائم الإلكترونية التي ارتكبها هذا الهكر الى إقامة الدعاوى القضائية ضده لاستحصال حقوقهم"، متمنيا غلى المواطنين "عدم تصديق الإشاعات والانجرار وراء مثل هذه الأعمال، والحفاظ على خصوصياتهم من خلال تأمين صفحاتهم الشخصية ومواقعهم الإلكترونية بالطرق السليمة للحد من تكرار حالات التهكير او التهديد او غيرها من الجرائم الإلكترونية الأخرى".

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