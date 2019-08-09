وفد “فيفا“ يصل اربيل ويرفض المقابلات الصحفية والتصوير

2019/08/09 | 20:49

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بغداد اليوم - بغداد

وصل إلى محافظة اربيل في اقليم كردستان، مساء اليوم الجمعة، وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك للك...





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